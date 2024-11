Pasalic avvisa Milan e rivali: «Atalanta da scudetto? Dobbiamo migliorare, vedremo…». Le parole dopo la partita contro l’Udinese

Pasalic, autore del gol del momentaneo 1-1 dell’Atalanta contro l’Udinese, ha lanciato un messaggio al Milan e alle rivali scudetto sulle possibilità della Dea di competere per la lotta al titolo, visto che ora è prima in classifica ex aequo col Napoli. Queste le sue parole dopo la partita.

ATALANTA DA SCUDETTO – «Non è neanche metà campionato, dobbiamo migliorare e poi vedremo».