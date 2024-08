Parma Milan, Emerson Royal subito in campo? Svelata la DECISIONE di Fonseca sul brasiliano

Parma Milan, Emerson Royal subito in campo? Svelata la DECISIONE di Fonseca sull’esterno brasiliano: ultime

Tra meno di un’ora il Milan scenderà sul terreno di gioco dello stadio Tardini per affrontare il Parma nella sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A.

Non ci sarà spazio dal primo minuto per Emerson Royal, terzino arrivato nelle ultime settimane a titolo definitivo dal Tottenham. Il brasiliano potrebbe tuttavia trovare i suoi primi minuti in rossonero a gara in corso.