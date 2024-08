Parma Milan, SCELTO il partner di Tomori! Tocca a LUI, Fonseca gliel’ha DETTO a Milanello

Parma-Milan, Paulo Fonseca ha scelto il partner di Fikayo Tomori: prima da titolare per Pavlovic. Il retroscena a Milanello

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha scelto colui che comporrà la coppia centrale di difesa nella sfida di oggi pomeriggio contro il Parma al Tardini (calcio d’inizio alle 18:30).

Sarà la prima da titolare per Pavlovic, arrivato in estate dal Salisburgo per 20 milioni di euro bonus inclusi. Il serbo farà coppia in difesa con Fikayo Tomori. Thiaw, autore di una prova deludente contro il Torino, andrà in panchina.