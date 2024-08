Parma Milan, spazio alla QUALITÀ sulla trequarti con Leao, Pulisic e Chukwueze? La RISPOSTA di Fonseca in conferenza

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Parma Milan, a Paulo Fonseca è stata fatta una domanda sulla possibilità di rivedere dal primo minuto contemporaneamente in campo Rafael Leao, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, con lo statunitense in posizione centrale a comporre una linea di trequarti ricca di qualità e molto propensa alla fase offensiva. Ecco come ha risposto il tecnico portoghese.

PULISIC, LEAO, CHUKWUEZE INSIEME DAL 1‘? – «Vediamo domani ».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA ALLA VIGILIA DI PARMA MILAN.