Parisi Milan, la pista prende quota: è lui la priorità, Diavolo al lavoro. Tutti i dettagli

Parisi Milan, prende quota la pista dell’italiano della Fiorentina come soluzione alternativa a Theo Hernandez: ultime

Come riferito dal Corriere dello Sport, nonostante manchino due mesi a gennaio, il calciomercato Milan ha già individuato le sue priorità per la sessione di gennaio. Il Diavolo regalerà a Fonseca un vice Theo Hernandez e un vice Fofana.

I nomi caldi sul tavolo sono quelli di Parisi della Fiorentina e quelli di Frendrup e Belahyane in mediana. Lavori in corso in casa rossonera.