Papin: «Il Milan di Pioli? Ecco cosa penso dello scudetto vinto»

Jean-Pierre Papin, intervistato da Repubblica, è tornato a parlare dello scudetto vinto dal Milan di Pioli:

«Se seguo ancora il Milan? Assolutamente sì. La cavalcata della squadra di Pioli è stata difficile, ma stupenda. Hanno lottato fino alla fine e ce l’hanno fatta anche se non erano i favoriti. Tutto merito del loro carattere perché in Italia, più che in altri posti, il carattere è importante. Come ho vissuto gli anni della decadenza? Male, come tutti i tifosi, del resto. Ma sono cicli che prima o poi arrivano a tutte le squadre, anche alle più grandi. Ma ero sicuro che un giorno il Milan sarebbe tornato grande. Sotto questo aspetto, il passaggio di proprietà non ha aiutato di certo i calciatori. Transizioni di questo tipo sono sempre difficili da assimilare».