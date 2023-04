Scaroni: «Sui diritti TV siamo indietro, la Premier...»

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha sottolineato la differenza tra i diritti TV della Premier League e quella della Serie A

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha risposto alle domande degli studenti presenti all’università Bocconi:

«I ricavi della Premier League è un tema importante. Incassa 7 miliardi mentre la Serie A 2,8 miliardi. Non credo che riusciremo a colmare questo gap ma ci proveremo, ovviamente i risultati che stiamo ottenendo in Champions League aiutano. Avvicinano i tifosi a vedere il nostro campionato. Nella ripartizione dei ricavi in Inghilterra il club piccoli sono trattati meglio che in Italia, ma ciò è possibile perché è più grande la torta dei ricavi. Il Newcastle dai ricavi TV ha ottenuto molto più soldi di Milan ed Inter, credo che sia abbastanza per dare l’idea di quanto siamo lontani».