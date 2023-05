Scaroni: «Diamo fiducia a De Ketelaere, ecco perchè»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha analizzato la situazione relativa a Charles De Ketelaere: il belga ha la fiducia del club

Durante l’intervista al Foglio Sportivo 2023, Paolo Scaroni ha parlato così di De Ketelaere, trequartista del Milan:

«Diamo fiducia a De Ketelaere e a tutti. Come già successo con Tonali, ad esempio, è servito del tempo, e lui già veniva dall’Italia. Non è facile per un giovanissimo che arriva dall’estero, serve del tempo. Abbiamo fiducia in De Keteleaere».

