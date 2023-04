Di Canio: «Il Milan mi ha impressionato, ecco perchè»

Paolo Di Canio ha esaltato la prova del Milan di Pioli nel successo per 0-4 di ieri sera sul campo del Napoli: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Paolo Di Canio ha analizzato in questi termini Napoli-Milan:

«È stato sorprendente il Milan, perché dopo 15 giorni di sosta vedere questa intensità, questa abnegazione, questa determinazione… Strategia tattica eccezionale: Pioli ha fatto delle scelte come i raddoppi su Kvara sì e non quelli su Politano, devastanti in mezzo al campo con Anguissa, Lobotka e Zielinski che sono stati troppo leziosi. È mancato l’animale davanti che è Osimhen: quelle palle arrivate a Simeone che l’ha stoppata male fanno la differenza se c’è Osimhen. Però io sono rimasto impressionato dal Milan per 90 minuti così: pressing e qualità devastante e tecnica sopraffina».