Napoli Milan, l’analisi di Condò

Paolo Condò, noto giornalista, ha commentato la qualificazione del Milan alle semifinali di Champions League ai danni del Napoli

Paolo Condò, ospite a Sky, ha commentato così la qualificazione del Milan in Champions ai danni del Napoli:

«Sono sempre quelli i giocatori del Milan. Le aggiunte dal mercato hanno fornito un rendimento molto modesto, a parte Thiaw nel periodo della difesa a 3 e Pobega come centrocampista di rincalzo. Sono molto deluso da De Ketelaere e Origi. Ma questo cosa fa: il nucleo del Milan Campione d’Italia, fatto di giovani, si è confermato in fase di crescita. Sono tutti giocatori che, anno dopo anno, stanno continuando a migliorare e hanno portato il Milan in semifinale di Champions League. Il quarto posto è necessario per motivi amministrativi. Abbiamo parlato del Milan Telepass: il Milan passa e fa bene nelle partite casello».