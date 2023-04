Casarin mette in guarda i tifosi del Milan: le sue parole

Paolo Casarin, famoso ex arbitro, ha dichiarato come i tifosi del Milan dovranno abituarsi ad un numero di rigori normali

Intervistato da Radio Anch’Io lo Sport, Paolo Casarin ha dichiarato:

«I milanisti e tutti i tifosi italiani dovranno abituarsi a una quantità di rigori normali. Abbiamo vissuto un campionato, 4-5 anni fa, con 187 rigori concessi e metà erano inesistenti. Stiamo ritornando alla normalità, dove l’involontarietà è determinante. A Bologna c’è stato un fallo su un calciatore di Motta che poteva essere rigore. Sull’ultima situazione, si è creato questo: il pallone da mezzo metro è arrivato addosso al difensore del Bologna che non poteva farci niente per non toccare la palla. Il Var inizialmente doveva diminuire gli errori, cosa che avviene anche oggi. Non tutto è risolvibile, ma qualche cosa è stato fatto. Bisognerebbe fare un protocollo unico e più semplice. C’è solo un unico obiettivo: ridurre gli errori, senza protocolli che ostacolino questo intento».