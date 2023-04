Paolo Cannavaro, difensore del Sassuolo, ha detto la sua sul ritorno di quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan

Ospite a Sky, Paolo Cannavaro ha parlato così della sfida tra Napoli e Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League:

«Non c’è una favorita. All’andata ho visto il Napoli in condizioni migliori dal punto di vista del gioco in fase di possesso, dovrà fare meglio nella fase di non possesso».