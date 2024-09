Panucci TUONA contro l’Inter: «Non bisogna inventarsi scuse, il Milan ha giocato con più fuoco»

Panucci al termine di Inter Milan ha commentato la partita e la vittoria dei rossoneri: pesanti critiche nei confronti dei nerazzurri

Panucci, ex di Milan ed Inter, ha analizzato a Pressing il Derby di domenica sera. Questo il suo commento.

SUL DERBY – «Il Milan ha giocato con più fuoco, l’Inter era un po’ addormentata mentalmente. Fin da bambini ti insegnano che la rimessa non la devi mai battere verso il centro, il primo gol del Milan arriva così. Sul secondo Frattesi è davanti, due partono e due restano fuori. Si vedeva che l’Inter era molto in ritardo. Il Milan aveva più pepe».

STANCHEZZA POST CHAMPIONS – «Inter stanca per la Champions? Io non sono d’accordo. Giocatori come quelli dell’Inter sono preparati a giocare ogni tre giorni. Questa è una classica scusa italiana, in Inghilterra non se ne parlerebbe nemmeno».