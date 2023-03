Panchine in bilico: il destino di Pioli secondo i bookmakers

Dopo lo scudetto dell’anno scorso il rendimento del Milan è sotto le aspettative. Il futuro di Pioli sulla panchina rossonera è a rischio?

Secondo gli esperti Snai fondamentale per il futuro sarà la trasferta di Napoli, con un risultato negativo che complicherebbe l’accesso in Champions League, e i quarti di finale in Europa sempre contro i partenopei. L’ allontanamento – entro la fine della stagione – è a quota 15.