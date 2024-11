Pagelle Real Madrid Milan Youth League: i voti ai protagonisti del match. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Di seguito le pagelle di Real Madrid-Milan Primavera, gara valida per la quarta giornata di Youth League. La gara è terminata 2-1 per i padroni di casa ma non mancano i rimpianti per i rossoneri (in gol con Sia) che possono recriminare per un arbitraggio decisamente rivedibile.

MILAN (4-3-3):

Colzani 6.5 (Pittarella 7); Bakoune 6.5, Parmiggiani 6, Paloschi 5.5, Tartaglia 6; Sala 6.5, Stalmach 6.5; Bonomi 6.5, Liberali 6, Sia 7; Scotti 6. A disp.: Pittarella, Mancioppi 6, Perin, Lamorte, Lontani, Ossola, Colombo, Albè 5. All. Guidi 6.5