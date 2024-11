Pagelle Monza Milan: i voti ai protagonisti del match

Pagelle Monza Milan: i voti ai rossoneri nel match contro i brianzoli, terminato 1-0 in favore degli ospiti

TOP: Fofana

FLOP: Terracciano

Maignan 7: Decisivo con le sue parate, soprattutto nel primo tempo

Terracciano 5: In difficoltà da quella parte – 89′ Calabria sv

Thiaw 5.5: Anche per lui serata complicata

Pavlovic 5.5: Come il compagno di reparto soffre le folate del Monza

Theo Hernandez 7: Solita qualità offensiva ma anche un paio di chiusure difensive non indifferenti

Reijnders 6.5: Si prende la scena con il gol che regala i tre punti al Milan

Fofana 7: Tanta sostanza e una quantità di palloni recuperati indecifrabile

Chukwueze 6: Qualche fiammata ma troppo poco – 81′ Loftus Cheek sv

Pulisic 6.5: Non segna ma si sente eccome in ogni zona di campo – 89′ Musah sv

Okafor 5.5: Non riesce a pungere come vorrebbe – 61′ Leao 5.5 – Se le panchine sono dovute al suo atteggiamento in campo continuerà a sedersi anche in futuro

Morata 6: Si danna l’anima per tutto il tempo trascorso in campo