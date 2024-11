Pagelle Milan Futuro Sestri Levante: i voti ai protagonisti del match. Le ultimissime notizie sul mondo giovanile rossonero

Di seguito le pagelle di Milan Futuro-Sestri Levante, gara valida per la giornata numero 16 di Serie C e pareggiata 2-2 dalla squadra allenata da Daniele Bonera. I rossoneri, dunque, grazie a questo punto, aggrappano Ascoli e Sestri Levante in classifica.

MILAN FUTURO: Torriani 5.5; Magni 6, Coubis 5, Bartesaghi 5.5, Bozzolan 5; Hodzic 6, Vos 6.5, Zeroli 7; Jimenez 5.5, Turco 6, Traore 6.5