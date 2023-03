I top e flop e i voti alle protagoniste del match valido per la seconda giornata della Poule Scudetto della Serie A 2022/23: pagelle Milan Fiorentina Femminile

Le pagelle delle protagoniste del match tra Milan Femminile e Fiorentina , valido per la seconda giornata della Poule Scudetto di Serie A 2022/2023.

TOP: Asllani

FLOP: Soffia

VOTI:

Giuliani 6 – Un suo intervento strepitoso sul finire del primo tempo evita che la Fiorentina accorci le distanze. Nel secondo tempo un suo errore costa il secondo gol viola

Arnadottir 6,5 – suo l’assist che porta al primo gol delle rossonere siglato dall’ex Vigilucci. Partita attenta, esce a fine primo tempo (46′ Thomas)

Fusetti 6,5 – partita diligente, sempre attenta in copertura e a leggere bene il tempo sulle inziative avversarie

Nouwen 6 – qualche sbavatura di troppo soprattutto nel liberarsi del pallone con il giusto tempismo in fase di costruzione

Thrige 6 – prova a spingere sulla fascia e a mettere in difficoltà Cafferata, attenta in fase di copertura (60′ Soffia 5,5)

Adami 6 – lotta in mezzo al campo, spesso per sia in fase di copertura che in fase di costruzione si passa poco da lei. Un suo errore costa quasi un gol delle avversarie. Esce a fine primo tempo (46′ K.Dubcova 6)

Grimshaw 6,5 – lotta, combatte e spinge in fase offesiva, da lei parte l’azione che porta al primo gol delle rossonere

Bergamaschi 6 – tanti lanci lunghi in fase offesiva non la premiano si gioca più dalla parte di Thrige e Asllani, impegnata più in fase di copertura

Vigilucci 6,5 – ha il merito di sbloccare quasi subito il match con una traiettoria beffarda che scavalca Baldi, poi poco altro

Asllani 7 – torna in campo dopo l’infortunio e lascia la sua firma sul raddoppio rossonero. Da una mano anche in fase di copertura. Un giallo ingenuo le costerà però la squalifica contro la Roma ( 74’Mesjasz 6)

Piemonte 6,5 – Combatte e usa il fisico alla sua maniera, sfiora il gol con una concluisone dalla distanza, la squadra si appoggia molto a lei per la difesa del pallone in zone alte del campo e proporre la spinta delle centrocampiste. Riscatta l’errore dal dischetto contro la Juve trasformando il rigore del 3-1