Pagelle Manchester City Milan amichevole: i voti ai protagonisti

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per un’amichevole allo Yankee Stadium: pagelle Manchester City Milan

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per un’amichevole all’Allianz Stadion di Vienna: pagelle Manchester City Milan

TOP: Colombo, Chukwueze, Saelemaekers

FLOP: Terracciano, Tomori

VOTI:

Torriani 6,5 – Non può nulla sul gol di Haaland e viene graziato da Bobb che si divora il 2-1. Compie un buon intervento proprio su Haaland per sventare la rete del pareggio dopo la doppietta di Colombo

Calabria 6 – Propositivo anche in attacco quando ha l’occasione, offre l’opportunità a Loftus Cheek per il vantaggio, sprecata, bravo a contenere Grealish. Lascia andare con troppa facilità Hamilton sul gol del 2-2 (80′ Bakoune sv)

Tomori 5,5 – Qualche imprecisione in fase di controllo palla e di impostazione, insieme a Gabbia deve contenere Haaland ci riesce in parte. Cala nella ripresa e si perde la marcatura sul gol del 2-2 (63′ Thiaw 6)

Gabbia 6 – Insieme a Tomori ha il compito di contenere Haaland, ci riesce in parte. Bobb è una continua spina nel fianco (63′ Kalulu 6)

Terracciano 5,5 – Da un suo errore, anche se probabilmente viziato da un fallo subito, nasce il gol del 1-0 del Manchester City

Florenzi 6 – Una buona gara ancora una volta nel ruolo di interno di centrocampo, costretto ad uscire al 38′ dopo un problema al ginocchio in seguito ad uno scontro sulla conclusione di Haaland (38′ Pobega 6)

Bennacer 6,5 – Dinamismo e personalità in mezzo al campo. Lotta e fa a sportellate con tutti e recupera più di un pallone (63′ Liberali 6)

Loftus Cheek 6 – Il suo dinamismo è importante. Ha l’occasione dello 0-1 ma la spreca, poi sale in cattedra e si esibisce anche in un paio di colpi di tacco di prestigio (80′ Musah sv)

Chukwueze 7 – Doppio assist per la doppietta di Colombo. Due gol copia e incolla con l’attaccante che prima segna di testa poi con un piattone al volo. Sfiora anche il gol (63′ Jimenez 6)

Saelemaekers 7 – velocità e tecnica sulla fascia, aiuta in compagni in difesa. Un malinteso con Terracciano favorisce il momentaneo vantaggio del City. Fornisce l’assist per il gol di Nasti (80′ Pulisic sv)

Colombo 7.5 – Lotta su tutti i palloni, la sua doppietta permette al Milan di chiudere in vantaggio la ripresa, anche se un suo errore in disimpegno stava favorendo quella di Haaland per il pareggio (63′ Nasti 7)