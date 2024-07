Paganini sull’obiettivo del Milan: «Separato in casa, ma è un patrimonio e non va svalutato!». Poi PARLA così di Fonseca

Paolo Paganini, giornalista, si è espresso così a proposito del possibile colpo del Milan e dell’avvento di Paulo Fonseca

Ai microfoni di Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio, il giornalista Rai Paolo Paganini ha rilasciato queste dichiarazioni.

FUTURO CHIESA – «E’ un separato in casa, un giocatore su cui la Juve ha investito parecchio. E’ fuori dalle idee tattiche di Motta ma è un patrimonio della società e la Juve non può permettersi di svalutarlo. Si sono mosse ultimamente Tottenham e Chelsea ma terrei aperte l’opzione Napoli. In passato Ramadani ne ha parlato più di una volta con ADL, che lo stima molto».

ANNO DEGLI ALLENATORI – «Sì. C’è grande attesa per vedere Thiago Motta alla Juventus. Ha dimostrato di aver fatto bene a Bologna ma anche con lo Spezia, per questo c’è grande attenzione su di lui. Inter e Atalanta hanno due allenatori che sono rodati, un punto interrogativo lo metto su Fonseca al Milan, che non è stato accolto con i petali di rose. Poi per me il valore aggiunto c’è l’ha il Napoli con Conte».