Paganin SPIEGA il derby nerazzurro: «Inter CALATA di intensità. Per ripetersi in Serie A serve DARE di più. Già con il Monza...»

Le parole di Massimo Paganin ai microfoni di TMW sul derby vinto dal Milan e perso dall’Inter di Simone Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di TMW, Massimo Paganin ha rilasciato queste dichiarazioni sul derby di Milano vinto dal Milan ai danni dei cugini dell’Inter.

PAROLE – «Credo, pensando all’Inter, sia calata leggermente l’intensità dopo la partita di Manchester: hanno speso molto e non sono riusciti a recuperare le energie per il derby.

Commenta per primo. Però devo dire la verità: già a Monza, i nerazzurri avevano giocato a un ritmo inferiore rispetto al solito. L’Inter deve ritrovare quell’energia che le consente di giocare ad altissimo livello. Per ripetersi nel nostro campionato serve dare un po’ di più: la classifica è cortissima, e il derby di ieri non cambia nulla da questo punto di vista, ma sono piccoli segnali d’allarme».