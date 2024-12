Paganin a Internews24: «Nazionale? Ho apprezzato tantissimo questa cosa!». Le ultimissime notizie sul mondo del calcio

InterNews24 ha intervistato in esclusiva Antonio Paganin. Di seguito le sue parole sulla Nazionale di Spalletti che, recentemente, ha convocato Gabbia del Milan.

«C’è stato un cambio di passo proprio, che io da tifoso della nazionale ho apprezzato tantissimo. Non tanto in quello che può essere la rotazione di qualche giocatore…che può essere anche abbastanza fisiologica. Anche Spalletti, a livello di comunicazione intendo, sembra aver fatto un mea culpa su alcune situazioni. Penso ad esempio con grande simpatia quando aveva vietato la PlayStation in fase notturna. Un qualcosa che probabilmente non si riduce lì, ma che per ragazzi di questa generazione che hanno quel tipo di approccio e di abitudine…per tanti aspetti che forse noi facciamo fatica a cogliere dall’esterno».