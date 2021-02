Padovan sullo Scudetto: «Se il Milan non vince stasera è dell’Inter»

Giancarlo Padovan ha parlato della lotta Scudetto e della Juve di Andrea Pirlo. Per il giornalista i bianconeri rischiano la Champions

Giancarlo Padovan ha parlato negli studi di Sky Sport della lotta Scudetto e di come l’Inter di Conte, con la vittoria sul Genoa, abbia quasi blindato il primo posto. Le sue parole.

«La Juve è già fuori dalla lotta Scudetto, ma questo l’ho detto già ad inizio campionato e non è una notizia per me. Il discorso primo posto sarebbe ancora in discussione se il Milan vincesse questa sera, altrimenti l’Inter avrebbe blindato lo Scudetto. Aggiungo, la Juve deve stare attenta a rientrare tra le 4 della Champions League, perché rischia, soprattutto se stasera vince la Roma».