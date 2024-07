Padovan OTTIMISTA sul Milan di Fonseca: «Ha un’occasione importante, i primi movimenti di Ibrahimovic mi hanno convinto»

Il noto giornalista Giancarlo Padovan ha detto la sua sul nuovo Milan di Paulo Fonseca e sull’importanza di Ibrahimovic

Intervenuto come ospite negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan si cimenta in un’analisi a 360 gradi sul prossimo campionato di Serie A, soffermandosi in particolare sul nuovo Milan di Paulo Fonseca e sulla scelta di Zlatan Ibrahimovic di puntare sul tecnico portoghese.

I PALETTI DEL MILAN – «Mi auguro un campionato più equilibrato e combattuto, il primo competitor dell’Inter sarà la Juventus. Nerazzurri favorite ma ci sono tante antagoniste: una è la Juve, l’altra il Napoli e mi pare che stia nascendo e crescendo bene il Milan nonostante delle difficoltà economiche… Più che difficoltà dei paletti economici che il Milan si è messo per non sfondare le quote previste».

FONSECA – «Fonseca si gioca già molto? Sì, perché non è stata una scelta molto condivisa dall’ambiente, i tifosi hanno manifestato perplessità, se non scetticismo. Una scelta forte fatta da un uomo forte che per il momento non va discussa. Una scelta in controtendenza, perché era più facile anche se più costoso portare Conte. Occasione per Fonseca di dimostrare quello che è. A Roma non ha convinto né sul piano dei risultati né su quello del gioco, in Francia idem. Non è un allenatore che in questo momento andava per la maggiore, ma ha concetti di gioco precisi e simili a quelli di Pioli».

IBRAHIMOVIC – «Ibrahimovic un uomo forte che vuole scegliere giocatori importanti per i rossoneri ma non sottostà ai diktat di certi agenti e procuratori, piuttosto perde dei calciatori piuttosto che rinunciare al principio. È tornato al Milan per amore, ha ottenuto un mandato praticamente assoluto dalla proprietà, si sta facendo voler bene. I suoi primi movimenti mi hanno convinto, vedremo cosa dirà il campo».