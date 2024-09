Osimhen Milan, la CLAUSOLA potrebbe diventare questa! Ecco a quali CONDIZIONI: la situazione dell’attaccante

La situazione di Victor Osimhen, a cui anche il Milan si era interessato, è chiara: la clausola salirà a questo prezzo

Victor Osimhen ha salutato il Napoli i primi di settembre direzione Galatasaray in Turchia. Il suo è un prestito secco e il nigeriano, a cui anche il Milan si interessò, tornerà dunque in casa partenopea. L’attaccante non scadrà a giugno 2026.

Il contratto varrà per altri due anni e nel caso non arrivassero proposte, si attiverà la clausola rescissoria di 75 milioni. Cifra poco più bassa di quella offerta da un club Arabo in estate. Questa non sarà comunque valida per i club della Serie A.