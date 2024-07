Orologi Citizen, l'innovazione tecnologica al polso - Milan News 24

Citizen è una delle aziende più famose nel panorama dell’orologeria, molti orologi sono ormai diventati iconici e ricercati dai collezionistiFondata nei primi del ‘900 la sua filosofia è stata da sempre lo sviluppo di innovazioni tecniche volte a migliorare l’utilizzo dei propri orologi rendendoli più comodi e precisi.Sin dai suoi esordi la ricerca tecnologica, a quel tempo era volta agli orologi meccanici, ha permesso alla Citizen di raggiungere traguardi di tutto rispetto.

Nella storia di Citizen L’evoluzione tecnologica ha inizio sin dai primi del novecento, degne di nota sono le presentazioni dei suoi prodotti che furono estremamente particolari;prima fra tutti nel 1932 la linea Parashock il cui movimento era stato realizzato con una elevata resistenza agli urti e che venne lanciato da un elicottero in volo il giorno della suo lancio, il lancio del prodotto nel vero senso della parola.Memorabile la linea di orologi Parawater quando, per dimostrare la sua proverbiale resistenza all’acqua, vennero buttati 120 orologi attaccati a delle boe da una nave nell’Oceano Pacifico. Molti furono recuperati dopo un anno nelle spiagge del Nord America in ottime condizioni e ancora perfettamente funzionanti.

L’evoluzione della resistenza all’acqua è tuttora presente nella linea Promaster con i suoi diver certificati ISO 6425 e con modelli di orologi che possono arrivare sino a 300mt.Dedicato a chi pratica la subacquea un’ulteriore miglioria tecnica è stata presentata nel 1985 con l’introduzione degli Acqualand, il sensore di profondità integrato nell’orologio permetteva di rilevare e memorizzare i dati delle immersioni. Diventato ormai un’icona è da quasi quaranta anni presente nel catalogo e i modelli attuali ne sono solo un’ulteriore evoluzione.

Citizen è da sempre pioniera nello sviluppo dei materiali infatti è stata una tra le prime ad introdurre il titanio, un metallo leggero e anallergico, ideale per le casse e i bracciali dei suoi orologi.Non contenta lo ha ulteriormente perfezionato con il Super Titanium, un trattamento superficiale che ne migliora la resistenza ai graffi e l’estetica rendendolo più bianco e quindi più piacevole alla vista.

Negli orologi al quarzo lo sviluppo realizzato da Citizen ha portato ad un’evoluzione estremamente utile, l’Ecodrive, che permette l’utilizzo dell’orologio senza dover cambiare la pila per decenni.Un pannello solare integrato nel quadrante ricarica un accumulatore che fornisce l’energia necessaria per mesi senza scaricarsi completamente se lasciato alla luce del sole.Un’ulteriore miglioria nei movimenti al quarzo per avere sempre l’ora esatta, è aver introdotto nei propri orologi la ricezione del segnale orario.Un’antenna e un circuito miniaturizzato ricevono l’ora atomica trasmessa dalla stazione con sede in Germania, valida per l’Europa, per una perfezione assoluta.Inoltre le varie stazioni poste in vari punti della Terra permettono ai Citizen radiocontrollati di regolarsi perfettamente in gran parte del mondo.

Ma se la stazione radio non è disponibile? Citizen ha pensato anche a quello e con la sua linea Satellite Wave, il segnale orario viene ricevuto dai satelliti tramite il GPS per avere sempre l’ora esatta.

Indossare un Citizen è quindi avere al polso un'orologio di una tecnologia estremamente innovativa che lo rende comodo da portare in ogni occasione sia sportiva che elegante sicuri di averlo sempre perfettamente in orario.