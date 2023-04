Orlando: «Napoli Milan? Credo questo»

Massimo Orlando, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato del successo del Milan contro il Napoli. Ecco cosa ha detto

«Dopo due mesi è tornato al suo vecchio modulo. Leao più largo, più esterno Diaz e Bennacer alto su Lobotka, così Pioli è stato geniale. Il Milan e Pioli le hanno azzeccate tutte. Bello rivedere il Milan col vecchio modulo. Certe accortezze tattiche sono state da grande allenatore. Credo che il Milan si sia ritrovato, anche fisicamente. Il Napoli rimane favorito ma avere Osimhen o no incide. Senza di lui diventa quasi una squadra normale. Se non ci sarà in Champions il Milan credo sia più favorito»