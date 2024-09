Origi Milan, rottura TOTALE: si allena da solo a Firenze. E resta aperto quel MERCATO… La situazione dell’attaccante

La rottura tra Origi e il Milan è totale. Il belga si è presentato a Milanello un solo giorno e poi, con l’ok del club, se n’è andato. Dove? A Firenze, per allenarsi da solo con un preparatore personale.

Origi aspetta ancora una chiamata e per lui resta aperto e appetibile il mercato turco, anche se per ora si registrano solo un paio di sondaggi. Se non dovesse concretizzarsi il suo addio, non è da escludere che possa restare al Milan da separato in casa almeno fino alla sessione invernale. A renderlo noto è Gazzetta.it.