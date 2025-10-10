Origi Milan, risoluzione vicinissima! Finisce la telenovela del belga in rossonero. Segui gli aggiornamenti sul club

L’estate dei rossoneri è stata indubbiamente focalizzata sul massiccio sfoltimento della rosa. Il Diavolo, sotto la nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Igli Tare al timone del mercato, ha lavorato intensamente per liberarsi di esuberi e giocatori non funzionali al nuovo progetto. Nonostante le tante cessioni – tra prestiti, giovani venduti e partenze per offerte irrinunciabili – un nome, in particolare, è rimasto a lungo un nodo crucialee costoso: Divock Origi.

Origi, Un’Esperienza Dimenticabile e un Contratto da Top Player

L’attaccante belga, arrivato a parametro zero nell’estate successiva alla conquista dello Scudetto, si è rivelato una delle più grandi delusioni recenti del Milan. Dopo una stagione intera decisamente sottotono a San Siro, l’anno scorso è stato girato in prestito al Nottingham Forest in Premier League, dove però ha giocato poco e male, non riuscendo a ritrovarsi.

Oggi, Divock Origi è formalmente al suo ultimo anno di contratto con il club di via Aldo Rossi, un accordo dal valore economico pesantissimo e totalmente sproporzionato rispetto al suo rendimento. Il suo stipendio ammonta a ben 4 milioni di euro netti a stagione, una cifra che supera gli emolumenti percepiti da calciatori di altissimo livello e di fama mondiale come Adrien Rabiot o il Pallone d’Oro Luka Modrić.

La Svolta in Arrivo: Risparmio per le Casse Rossonere

Dopo mesi di stallo e trattative complesse, sembra però essere arrivato il momento della svolta. La Gazzetta dello Sport, autorevole fonte giornalistica, riferisce stamane di aggiornamenti decisamente positivi per le casse rossonere.

Il titolo della rosea è lapidario: “Origi, ora è davvero finita. La risoluzione è a un passo”. Sebbene la situazione potesse essere gestita in maniera più rapida ed efficiente in precedenza, l’imminente risoluzione consensuale del contratto permetterà al Milan di ottenere un risparmio significativo. Il club eviterà di pagare le restanti otto mensilità di un ingaggio che pesava come un macigno sul bilancio.

Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nella razionalizzazione economica voluta dalla dirigenza, guidata da Tare e supportata dal nuovo corso tecnico di Allegri. Archiviare definitivamente il “caso Origi” è una priorità finanziaria che permetterà al Diavolo di concentrarsi, con risorse liberate, sui prossimi obiettivi di mercato e sul potenziamento della squadra in vista delle sfide future.