Origi Milan: braccio di ferro per l’ADDIO, l’IDEA dell’attaccante belga è ben precisa! I DETTAGLI

Braccio di ferro per l’addio. Origi resta un problema da risolvere per il calciomercato Milan. L’idea dell’attaccante belga è ben precisa:

come riportato da Daniele Longo il Milan, pur di liberarsi del contratto, ha dato l’ok agli agenti di Origi per una cessione a zero. L’attaccante belga non rescinderà il contratto ma sta cercando squadra in MLS. Origi oggi pesa 330 mila euro a bilancio