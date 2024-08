Origi Milan, è stallo TOTALE! Il belga chiaro con Ibrahimovic: clamoroso RETROSCENA

Origi-Milan, è stallo totale per quanto riguarda il futuro del centravanti belga: l’ex Liverpool ha rifiutato la Turchia

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, si complica nel calciomercato Milan la situazione relativa alla cessione di Divock Origi, vero e proprio esubero del club rossonero con il quale è legato da un contratto fino al 30 giugno del 2026.

Nelle ultime ore il belga ha avuto un contatto con Zlatan Ibrahimovic nel quale ha ribadito il secco no alla possibilità di un trasferimento in Turchia. La sensazione è che, proprio come l’anno scorso, il caso si risolverà solo a fine estate.