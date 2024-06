Origi Milan: l’attaccante verso il FUTURO in Turchia, il risparmio a bilancio per i rossoneri

Tra i giocatori che faranno rientro dal prestito c’è Origi. Il futuro può essere in Turchia, il risparmio a bilancio per il Milan

L’esperienza di Divock Origi con il Milan è stata assolutamente fallimentare così come quella al Nottingham Forest. Dopo l’esperienza in prestito al club inglese ecco l’ex Liverpool – che guadagna 4 milioni netti a stagione con un contratto sino al 2026 – torna a Milanello.

Il belga, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà spinto ad accettare la corte dei club turchi. In questo modo tra ingaggio e cartellino, il Milan conta di risparmiare e guadagnare circa 10 milioni di euro che possono essere immediatamente essere reintrodotti nel mercato in entrata.