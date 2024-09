Ordine CRITICA Ibrahimovic: «Nella settimana più DIFFICILE DI FONSECA lo svedese…». Il tweet pubblicato su X

Franco Ordine, recentemente, ha rilasciato una piccola critica durante il programma Tutti Convocati a Ibrahimovic, dirigente del Milan. Il giornalista, infatti, ha imputato allo svedese di non essere stato vicino a Fonseca nella sua settimana più difficile. Di seguito le dichiarazioni

ORDINE – «Fonseca nella settimana più difficile dal suo arrivo non ha avuto Ibra al suo fianco e lui avrebbe dovuto esserci per spiegare prima della partita che non era una punizione, ma una scelta tecnico-fisica»