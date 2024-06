Ordine analizza: «Dopo l’annuncio di Fonseca, il Milan dovrà risolvere QUESTE scadenze». Le parole del giornalista

Il giornalista Franco Ordine ha analizzato a Radio Rossonera quelle che saranno le prossime mosse dei rossoneri.

PAROLE – «Di questi tempi di trattative non complicate, a leggere siti più o meno informati, mi pare non ce ne sia nemmeno una. Secondo me bisognerà aspettare arrivi l’annuncio ufficiale di Fonseca allenatore, poi dovranno fare in fretta a risolvere un paio di scadenze. Una riguarda i contratti di Theo e Maignan, e poi il completamento del mercato dello scorso anno. Questo sarà il tema: dopo la rivoluzione dell’ultima estate, devono muovere poche pedine ma al posto e al momento giusto».