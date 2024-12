Ordine sul gol di CDK: «La Can sta con La Penna ma gli ex arbitri...»

Le dichiarazioni di Franco Ordine sul gol assegnato a CDK sul contatto con Theo: «La Can sta con La Penna ma gli ex arbitri…»

Intervenuto sul proprio profilo Instagram ufficiale, il giornalista Franco Ordine ha commentato così il gol assegnato da La Penna a De Ketelaere in Atalanta Milan e confermato anche dall’AIA

PAROLE – «Gol di CDK in Atalanta-Milan: la Can assolve La Penna (inevitabile dopo la sparata di Fonseca), i tre ex arbitri moviolisti Calvarese, Marelli e Cesari sostengono il contrario, gol da annullare. Si capisce perché Rocchi è così insofferente con i suoi ex colleghi “troppo severi».