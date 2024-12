Ordine attacca: «Il grande peccato è aver mandato via Maldini e Massara!». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Franco Ordine, giornalista che segue le vicende del Milan, a Pressing ha commentato le parole di Gerry Cardinale, patron rossonero.

«Il problema di oggi è questo: prima di tutto il grande peccato è il fatto che hai mandato via Maldini e Massara e che non li hai sostituiti! Non è averli mandati via, è non averli sostituiti. E poi c’è il problema tecnico dei risultati e quindi della scelta dei collaboratori a cominciare dalla via tecnica per finire all’allenatore, che è un’altra scelta fondamentale. Se tu la sbagli prendi i soldi e li butti via dalla finestra»