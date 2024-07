Omorodion Milan, l’obiettivo di mercato allontana le voci: «In questo momento VOGLIO solo questo». Le dichiarazioni

Omorodion, calciatore seguito anche dal mercato Milan, ha concesso un’intervista a Marca prima delle Olimpiadi con la sua Spagna.

PAROLE – «Sono tranquillo, voglio solo fare il meglio per la squadra se avrò l’opportunità di andare. Anche quello che succede fuori dal campo non mi interessa molto. Voglio solo fare del mio meglio e far vincere la squadra. Speriamo di poter portare l’oro in Spagna. Sono contento della stagione che ho fatto, ma sono un giocatore molto ambizioso e penso che avrei potuto fare molto meglio. Sto già pensando a migliorare i miei record. L’Atletico Madrid mi ha sostenuto molto. Sono molto grato per il supporto che mi ha dato durante tutto l’anno. Ho avuto tanto sostegno anche dalla società, mi hanno detto di stare tranquillo, che avevano fiducia in me. Questo per un giocatore è molto gratificante».