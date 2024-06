Omorodion Milan, è LUI l’ultima idea per l’attacco! Sondaggi in corso e tifosi STUPITI: Zirkzee più lontano?

Omorodion-Milan, è lui l’ultima idea per l’attacco rossonero della prossima stagione: primi contatti in corso

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un nome nuovo per il calciomercato Milan per quanto riguarda l’attacco della prossima stagione. Nelle ultime ore i rossoneri hanno avviato i primi contatti con l’Atletico Madrid per Omorodion, centravanti classe 2004 dell’Alaves.

Omorodion nella scorsa stagione è stato in prestito all’Alaves dopo essere stato acquistato per 5 milioni di euro e nell’ultima stagione ha realizzato 9 gol e un assist in 35 partite stagionali. Valutazioni in corso.