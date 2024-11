Olivera a Juventusnews24: «Nazionale? Ci si aspetterà questa cosa!». Le ultimissime notizie sul mondo del calcio

Torna a vincere la Juve, che batte 2-0 l’Udinese a domicilio e si rilancia in classifica dopo gli ultimi pareggi. Del successo del Bluenergy Stadium, ma non solo, ha parlato in esclusiva per Juventusnews24 l’ex bianconero Ruben Olivera. Di seguito anche le parole sulla Nazionale che tocca anche il Milan.

Chiusura con la Nazionale. Spalletti ha già trovato la quadra dopo il flop Europeo?

«Si si. Queste ultime partite sono state molto importanti e i giocatori hanno capito cosa devono fare. Si esprimono con un calcio importante, dinamico, hanno capito finalmente quello che vuole il mister e si sentono bene. Continuando a fare quello che stanno facendo ci si aspetterà tanto dall’Italia».