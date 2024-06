Olanda Islanda 4-0, Koeman è pronto per Euro2024: come ha giocato Reijnders nell’amichevole prima dell’inizio della competizione

L’Olanda è pronta per Euro2024: gli Orange hanno vinto 4-0 la sfida amichevole contro l’Islanda grazie alle reti di Simons, van Dijk, Malen e Weghorst. Il rossonero Reijnders è stato in campo per tutti e 90 i minuti ed è carico per l’Europeo che inizierà per la sua nazionale il 16 giugno.

Si ferma invece Koopmeiners a pochi giorni dall’inizio di Euro 2024. L’obiettivo del calciomercato Milan ha dato forfait per l’amichevole Olanda-Islanda a causa di un problema musco