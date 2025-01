Okafor Milan, lo svizzero in partenza: «Per me la scelta migliore. Milan sempre nel mio cuore, magari ci rivedremo...»

Okafor Milan, intercettato in aeroporto, in partenza da Milano, ecco le dichiarazioni riportate da Gianlucadimarzio.com

Intercettato in aeroporto, in partenza da Milano, ecco le dichiarazioni riportate da Gianlucadimarzio.com e rilasciate da Noah Okafor. Il saluto dell’attaccante al mondo Milan: prossima destinazione Lipsia.

PAROLE – «Nella vita non si sa mai, magari ci rivedremo. Per me è stata la scelta migliore. Grazie ai tifosi del Milan, lascio un posto che sarà per sempre nel mio cuore».