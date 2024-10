Okafor Milan, l’elogio non passa inosservato: le parole esaltano lo stato di forma dello svizzero

Okafor Milan, le dichiarazioni che elogiano lo svizzero non sono passate inosservate. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Marchetti nel suo editoriale per TMW ha parlato della vittoria del Milan col Brugge in Champions League.

OKAFOR MILAN, MARCHETTI – «E’ stato certamente un caso che appena uscito Leao, il Milan sia riuscito a portare dalla propria la partita. E’ stato un caso perché è successo tutto troppo in fretta e perché è stata replicata proprio una giocata da Leao o di Leao (che aveva già provato nei sessanta minuti che ha avuto a disposizione lo stesso spunto). Non è stato un caso perché ad Okafor è riuscito e al portoghese no. Perché ad Okafor era riuscito anche contro l’Udinese. E perché poi la giocata è riuscita anche a Chukwueze dall’altra parte del campo».