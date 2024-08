Okafor Milan: lo svizzero in OTTIMA forma, le INDICAZIONI per Fonseca in vista del Torino

Tra i protagonisti di Milan Monza c’è stato Okafor. Lo svizzero ha dimostrato di essere in ottima forma, le indicazioni per Fonseca

Messaggio verso il Torino. Tra i protagonisti di Milan Monza c’è stato Okafor. Lo svizzero ha dimostrato di essere in ottima forma, le indicazioni per Fonseca:

non solo ha propiziato la rete di Jovic per il momentaneo 2-1 ma ha dimostrato anche di essere più in palla di Leao, apparso ancora una volta il giocatore che vive di fiammate ad intermittenza. Indicazioni importanti in vista del match d’esordio in Serie A 2024-25 dei rossoneri contro il Torino.