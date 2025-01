Okafor, il Milan manda una frecciata al Lipsia? Il messaggio del club rossonero – VIDEO

Condividi via email

Okafor torna a disposizione ed era presente in panchina per Milan-Girona. Arriva il messaggio del club, riferito al Lipsia?

Solamente qualche giorno fa Noah Okafor viaggiava in Germania per ultimare il suo trasferimento al Lipsia. Dopo le visite mediche, il club tedesco, avrebbe fatto saltare tutto a causa di un infortunio per l’attaccante svizzero.

Il giocatore, rimasto al Milan, nella giornata di ieri, è stato convocato per il match di Champions League. Oggi ha pubblicato un post dichiarando di essere pronto. Il club lo ha condiviso mandando un messaggio forse proprio al Lipsia: «Infortunio? Sicuramente NOah»