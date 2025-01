Okafor Milan, l’esterno in prestito al Lipsia: tutte le statistiche e i numeri dello svizzero in rossonero

Okafor Milan, l’esterno si trasferisce per 6 mesi in prestito al Lipsia: ecco le statistiche e i numeri dello svizzero in rossonero

Il calciomercato Milan ha chiuso la cessione in prestito di Noah Okafor al Lipsia.

Le statistiche dello svizzero già testimoniano le difficoltà che ha avuto Okafor nell’essere protagonista e decisivo con la maglia rossonera. In totale lo svizzero è sceso in campo 52 volte con il Milan, anche se spesso da subentrante. Solo 7 goal e 5 assist per l’attaccante in 1555 minuti complessivi. Di fatto una rete ogni 222 minuti. Sei di questi goal sono arrivati nella prima stagione mentre solo uno quest’anno, nei primi sei mesi.