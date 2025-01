Okafor Milan, cambiano le cifre della cessione al Lipsia! Formula e tutti i dettagli

Okafor Milan, a dispetto delle indiscrezioni sono cambiate le cifre della cessione dell’attaccante svizzero al Lipsia. Tutti i dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, sono cambiate nel calciomercato Milan le cifre della cessione di Okafor al Lipsia.

La partenza di Noah Okafor può trasformarsi in un grande affare per il Milan. Ieri mattina

lo svizzero è volato da Linate per raggiungere la sua nuova squadra, il Lipsia. Nel pomeriggio ha sostenuto le visite mediche e sono arrivate anche le firme sui contratti: confermate la formula dell’operazione (prestito con diritto di riscatto), ma le cifre sono leggermente più alte

ovvero quasi due milioni per il prestito e ventisei per il diritto di riscatto. Se i tedeschi lo

eserciteranno, per il Diavolo sarà una grande plusvalenza a conferma della bontà dell’investimento fatto nell’estate 2023 e a dispetto dei numeri, non eccezionali, collezionati da Noah con la maglia rossonera: sette reti, di cui una in questo 2024-25, in cinquantadue presenze. Il Diavolo con l’addio di Okafor risparmierà uno stipendio da due milioni netti a stagione (dunque la metà) e libererà un posto nella lista Uefa per l’arrivo di Rashford o di un altro esterno.