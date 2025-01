Okafor Milan, la presenza in panchina contro il Girona cambia qualcosa? Le ultime sul mercato

Okafor Milan, le ultime sul calciomercato dopo la convocazione dello svizzero nel match contro il Girona

Okafor pronto in panchina, ieri in Milan–Girona, si è rivisto lo svizzero che il Lipsia non ha preso adducendo problemi nelle visite mediche. In realtà l’attaccante svizzero sta bene e deve solo ritrovare la miglior condizione. Così scrive La Gazzetta dello Sport.

Il calciatore ex Salisburgo resterebbe comunque in uscita, il suo nome è senza dubbio tra quelli più caldi in ottica calciomercato. Il club aspetta offerte per lui, nel frattempo mister Conceicao lo porta giustamente con la squadra.