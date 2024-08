Okafor Milan, Fonseca PAZZO dello svizzero! Messaggio ad Ibrahimovic e voci messe a TACERE

Okafor-Milan, Fonseca pazzo delle qualità della punta: lo svizzero non si muove da Milanello, neanche per Abraham

Come riferito da Tuttosport, nonostante le voci e le indiscrezioni sul futuro di Noah Okafor, accostato alla Roma nell’ipotetico scambio con Abraham, Paulo Fonseca non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire nell’attuale calciomercato Milan nonostante l’apprezzamento per l’inglese ex Chelsea.

Il tecnico infatti apprezza tantissimo la duttilità dell’attaccante svizzero ed è convinto di riuscire a valorizzarlo al massimo all’interno del nuovo contesto tattico del Diavolo.