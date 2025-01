Okafor Milan, l’attaccante si è rivisto a San Siro: arriva l’annuncio dello svizzero

Okafor Milan, arriva l’annuncio dell’attaccante svizzero tramite il proprio account Instagram

Noah Okafor dopo il mancato trasferimento al Lipsia, smaltito il suo infortunio, è tornato a disposizione dell’allenatore per il match di Champions League tra Milan e Girona. L’attaccante è rimasto novanta minuti in panchina e rimarrebbe in uscita in ottica calciomercato.

Il calciatore ha pubblicato un video sul proprio account Instagram mandando un messaggio chiaro: «Sono tornato e sono pronto». Tifosi, allenatore e possibili pretendenti prendono addo delle parole dello svizzero.