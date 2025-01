Okafor Lipsia, buone notizie per il Milan: i dettagli della trattativa

Okafor Lipsia, la trattativa potrebbe prendere una direzione gradita al Milan. Le ultime sull’operazione con i tedeschi

Il Milan prosegue il suo lavoro in fase di calciomercato e per quanto riguarda le uscite, in questo momento, la pista calda è sicuramente quella di Noah Okafor finito in orbita Lipsia.

Stando a quanto riportato da Marco Conterio sul suo profilo X, le parti starebbe dialogando per un trasferimento a titolo definitivo. L’attaccante svizzero potrebbe quindi lasciare il club già in questa sessione invernale con una formula favorevole al club.